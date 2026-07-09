Госдума разрешила котам спать до 20 часов в сутки

Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», которые были разработаны главой Кошачьей парии Российской Федерации (КПРФ) Фелисой Олеговной.

«Теперь наша страна стала лучшим местом для кошек, ведь только в России эти великие животные теперь полностью защищены законом», – сказала Фелиса Олеговна.

Согласно новым нормам, теперь все российские коты могут спать до 20 часов в сутки и имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью не менее 180 дней.

Депутат Геннадий Зюганов предложил наделить такими же правами собак, однако 449 народных избранников проголосовали против.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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