 

66-летний израильтянин обнаружен мертвым в гостинице в Батуми

09.07.2026, 7:01, Разное
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Гражданин Израиля в возрасте 66-лет, проживавший на севере страны, скончался в ходе отдыха в Грузии. Мужчина был найден без признаков жизни в лобби отеля, где он проживал в Батуми.

Сообщение о смерти израильтянина было передано в диспетчерский центр организации ЗАКА.

Глава международного подразделения ЗАКА Барух Нидам сообщил, что сразу после получения информации сотрудники подразделения приступили к взаимодействию с местными властями для оформления необходимых процедур и организации отправки тела в Израиль для похорон.


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