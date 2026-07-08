 

Трамп — новый удар по Ирану возможен уже ближайшей ночью

08.07.2026, 15:31, Разное
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Президент США Дональд Трамп, принимающий участие в саммите NATO в Анкаре, заявил: очевидно, США уже нынешней ночью нанесут новый удар по Ирану. «Они рехнулись, кукухой поехали», – добавил он.

«Прошлой ночью мы основательно по ним ударили, очень вероятно, что сильно ударим по ним и этой ночью. Они были громилами Ближнего Востока, но теперь уже нет», – цитирует его CNN.

По словам Трампа, в ходе переговоров иранские представители постоянно вводили американцев в заблуждение: «Мы договаривались обо всем, а потом они собирали пресс-конференции, где говорили, что эти вопросы даже не обсуждались».


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