 

Суперкомпактная мойка Linyo очистит салон и кузов авто за 20 минут

08.07.2026, 15:15, Разное
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Компания Linyo представила устройство H1, которое объединяет все необходимое для полноценной мойки автомобиля в одном компактном переносном блоке. Этот куб на колесиках весом 9 кг обещает полную очистку кузова и салона всего за 20 минут, используя при этом менее двух литров воды. Система работает так: ручной валик с губкой и лезвием наносит пену, которая автоматически смешивается внутри устройства, удаляет грязь, а затем всасывает загрязненную воду в отдельный резервуар — благодаря этому процесс не оставляет луж и подтеков.

В ходе мойки на поверхность наносится защитное нанокерамическое покрытие, причем можно использовать как входящие в комплект средства, так и продукцию любых других брендов. Для уборки салона предусмотрен пылесос с давлением 16 000 Па, а конструкция H1 позволяет встать на устройство, чтобы добраться до крыши автомобиля. Linyo H1 предлагается в двух версиях: с аккумулятором емкостью 5000 мА·ч, которого хватает на две мойки (заряжается за 2,5 часа), и гибридной — с возможностью подключения к розетке для непрерывной работы.

Компактные размеры делают устройство удобным для хранения и транспортировки. Однако стоит учесть: насадка мойки не предназначена для очистки днища, шин или сильных загрязнений после бездорожья — она рассчитана на повседневный уход. На данный момент Linyo проводит краудфандинговую кампанию на Kickstarter, где базовая и гибридная версии стоят 349 и 399 долларов, соответственно.

Кампания уже собрала более 300 тысяч долларов при поддержке более 730 спонсоров. Если график будет соблюден, заказы начнут отправлять в сентябре в Канаду, Европу, США, Австралию и другие страны — стоимость доставки и налогов уже включена в цену.

Источник &#8212 Kickstarter


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