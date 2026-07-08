Археологи нашли один из древнейших следов насилия в палеолите

Пещера Кафзех в Нижней Галилее (Израиль) — один из важнейших памятников для понимания поведения человека позднего плейстоцена. Еще в 1930-е годы, а затем во время раскопок 1960-1970-х, там нашли останки как минимум 27 человек, многие из которых были захоронены преднамеренно. Это одни из самых ранних известных погребений Homo sapiens за пределами Африки.

Вместе с останками из пещеры Схул они формируют так называемую группу Схул-Кафзех — популяцию анатомически современных людей, живших на этом участке между Африкой и Евразией. Ранее на материалах из Кафзех уже фиксировали следы болезней и травм, включая черепную деформацию у ребенка и травмы у взрослых.

В рамках нового исследования ученые применили на останках тафономический подход — то есть изучили все следы, которые остались на костях при жизни, после смерти и за время нахождения в земле. Для этого выполнили микроскопический анализ и микрокомпьютерную томографию. Результаты их работы опубликовало научное издание Scientific Reports.

Археологи увидели линейную отметину на левой ветви нижней челюсти, захватывающую и третий моляр. По характеру повреждения определили, что оно нанесено острым предметом. Поскольку на срезе видны следы заживления, в частности локальная пористость и утолщение краев, значит, человек пережил этот удар и жил еще какое-то время.

До сих пор прямых свидетельств вооруженных конфликтов для этого периода было крайне мало. В основном речь шла о заживших переломах, которые можно объяснить бытовыми несчастными случаями. В описываемом же случае характер травмы с большей вероятностью указывает на целенаправленное действие другого человека.

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Помимо травмы, анализ подтвердил, что человека похоронили намеренно. Характер сохранности костей, их положение и отсутствие следов переноса водой или хищниками указали на быстрое погребение в яме, вырытой специально для умершего. В этой пещере ранее для других костяков тоже зафиксировали признаки ритуальных захоронений — например, погребение взрослого с рогами лани. Новые данные доказывают, что погребальная практика была устойчивой культурной нормой этой популяции.

Исследователи также описали новые стоматологические патологии этого человека — кариозное поражение и дефекты эмали. У других индивидов из Кафзех ранее находили кариес и гипоплазию эмали, но новый случай пополняет общую картину. Сочетание кариеса и эмалевых дефектов говорит о периодах стресса в раннем детстве и, вероятно, о диете, включавшей достаточно углеводов, чтобы способствовать развитию кариеса, что нечасто фиксируется для такой древности.

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