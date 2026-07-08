 

Лучший современный ударный вертолет: американский Apache против российского Ка-52

08.07.2026, 11:45, Разное
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Современные ударные вертолеты сочетают в себе скорость, маневренность, высокое бронирование, системы наведения и передовое вооружение. Они умеют преодолевать системы ПВО, действовать в условиях помех, взаимодействовать с наземными войсками и другими вертолетами, нанося удары по наземным и воздушным целям.

Американские военные эксперты попытались сравнить боевые характеристики лучших, по их мнению, современных ударных вертолетов — американского Apache АН-64 и российского Ка-52 «Аллигатор».

Изначально эти вертолеты создавались в рамках разных военных концепций. Американская концепция опирается на ведение сетевой войны, где бортовая электроника, оружие, пилоты, БПЛА и наземные войска действуют, как единая система.

У российского Ка-52 необычная схема с соосными несущими винтами, мощное вооружение, высокая маневренность и то, чего не ни у одного боевого вертолета в мире — система катапультируемых кресел и отстрела лопастей перед катапультированием. Благодаря им, выживаемость экипажей у Ка-52 в экстренных ситуациях вне конкуренции.

В свою очередь, американские военные считают, что наличие датчиков, систем наведения и ночного видения, а также обмен информацией с другими вертолетами позволит с большой вероятностью избежать поражения, поэтому выживаемость АН-64 более совершенна.

Признавая наличие мощного вооружения у Ка-52 (противотанковые ракеты, реактивные снаряды, автоматические пушки), американские военные эксперты утверждают, что Apache «это не столько отдельная оружейная платформа, сколько центр для нанесения высокоточных ударов».

В тоже время американские эксперты честно признают — пилоты Ка-52 имеют колоссальный боевой опыт, чем экипажи Apache похвастаться не могут. Но даже после этого наличие множества датчиков, передового вооружения, сетевой связи, осведомленности на поле боя и возможности нанесения высокоточных ударов делают АН-64 неоспоримым победителем в этом заочном «соревновании».

Однако, чтобы окончательно в этом убедиться, не мешало бы провести учебный поединок между ними, включая воздушный бой с участием лучших боевых летчиков.Источник &#8212 Interesting Engineering


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