«Выиграем ЧМ и заживём как в Швейцарии»: президент Аргентины поставил в Polymarket годовой бюджет страны на победу сборной

Исполнительный директор ОАО «Аргентина» Хавьер Милей на своей странице в соцсети Х рассказал о уже 34-м по счёту своём гениальном способе победить экономический кризис: политик решил поставить на рынке предсказаний Polymarket весь бюджет страны. По мнению политика, ставка абсолютно беспроигрышная и уже спустя месяц Аргентина станет «южноамериканской Швейцарией».

Как рассказал Милей, он «уже перепробовал все грёбаные методы из всех грёбаных учебников по экономике», однако ни один из них не принёс результата. Политик думал подавать в отставку, однако в последний момент его мёртвый пес Конан во время спиритического сеанса подсказал сделать ставку.

«Единственное, что мы умеем делать хорошо помимо вина и печатания денег, так это играть в футбол. В капитализме, чтобы заработать денег, нужно найти свою нишу и преуспеть в ней лучше других, так что единственный шанс спасти ситуацию – это просто взять и поставить весь годовой бюджет страны на победу нашей страны», – заявил Милей на своей странице в Х, приложив скриншот ставки в Polymarket.

Шаг понравился далеко не всем: оппозиция обвинила Милея в волюнтаризме, на что он призвал аргентинцев не переживать: в случае провала США дадут новый заём.

«Эта страна перепробовала социализм, фашизм, перонизм, демократию, анархо-капитализм, теперь попробует гэмблинг. Терять всё равно нечего, 17-й дефолт не так страшен, как первый», – добавил президент.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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