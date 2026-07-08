Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном — «С раковой опухолью нужно покончить»

Президент США Дональд Трамп, выступая на саммите NATO в Анкаре, прокомментировал эскалацию ситуации в районе Персидского залива. «Действие меморандума о взаимопонимании с Ираном завершилось», – заявил он.

«Это злые, больные люди. Мы должны покончить с этой раковой опухолью. И вы знаете что? Опухоль нужно удалять чем раньше – тем лучше. Вот так я думаю», – цитирует его CNN.

«Вместо того, чтобы обстреливать суда, они должны были сосредоточиться на похоронах своего лидера. Они повели себя как грязные игроки, нарушили соглашение, и наш ответ будет в 20 раз сильнее их удара. Довольно дипломатии, мы начинаем действовать», – добавил он.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в ночь на 8 июля был завершен раунд ударов по объектам в Иране. По данным CENTCOM, с применением высокоточного оружия были поражены более 80 целей в районе Ормузского пролива и вокруг него. Удары были нанесены в ответ на недавние атаки Ирана на три коммерческих судна в проливе.

Иранский «Корпус стражей исламской революции» заявил, что в ответ на «американскую агрессию» в Бахрейне и Кувейте были атакованы «85 военных объектов США».

Тегеран обвинил США в «нарушении меморандума о взаимопонимании».

Штаб «Хатам аль-Анбия», чрезвычайное командование Ирана, обвинил США в «откровенной агрессии» и пригрозил «сокрушительным ответом». В Тегеране заявили, что не позволят США вмешиваться в управление Ормузским проливом, и подчеркнули, что «единственный безопасный маршрут» для торговых судов и нефтяных танкеров будет определяться Ираном.

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