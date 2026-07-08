Климатический «щелчок»: может ли Эль-Ниньо изменить привычный нам мир

Эль-Ниньо — это заметное повышение температуры воды на экваторе в Тихом океане, длящееся больше пяти месяцев. Обычно лишь на один-два градуса выше нормы. Нагретая морская вода испаряется быстрее, над ней растут облака, дополнительно «утепляющие» эту зону океана. В итоге температура планеты в целом в годы Эль-Ниньо — а это раз в несколько лет — слегка растет.

Из-за ключевой роли этого океана на Земле, нагрев воды там резко изменяет ветра, дующие в разных зонах планеты. Дожди начинают выпадать не там, где обычно даже в Евразии — не то что в Америках или Австралии. И там, где они обычно часты, — начинают идти реже.

Обычно эти изменения трактуют однозначно: ужас-ужас. Часто вспоминают, что в 1877 году от голода из-за Эль-Ниньо погибли десятки миллионов человек. Мол, дождей не будет над плодородными регионами Индии, Индонезии и не только. Рис подорожает, кофе тоже. Материальный ущерб от события в этом году уже спрогнозировали в три триллиона долларов — почти три процента мирового ВВП. В США рецессии в этом веке не достигают такой силы, с какой климатическое событие, предположительно, ударит по нам в ближайшие месяцы.

Особенно громко это звучит в 2026 году. Дело в том, что ученые определили: в этот раз температура воды на экваторе в Тихом океане растет особенно быстро. Настолько, что с вероятностью в 2/3 событие этого года станет сильнейшим Эль-Ниньо в XXI веке — или суперэльниньо. Термин этот не имеет точного научного определения, это просто неофициальное название сильнейших событий такого рода. Вода на поверхности океана может оказаться теплее обычного сразу на 2,4 градуса. То есть там, где при Эль-Ниньо жара, она будет намного сильнее обычного. А там, где ливни — намного разрушительнее нормального.

Если мы почитаем СМИ, то кажется, что негативные процессы уже идут полным ходом. В Европе как минимум 3,7 тысячи человек умерли от жары только в этом июне. За кондиционеры в торговых центрах едва не дерутся, потому что их их мало. Зато за вентиляторы драки в ТЦ как раз вполне есть. Центр европейской России пока с другого конца полюса — ему то жарко, то прохладно после обильных дождей. Смертей от жары вроде и нет, но как-то слегка неожиданно все это выглядит.

Годы Эль-Ниньо на графике среднемировых температур показаны красным. Его противоположности, Ла-Ниньи, при которой вода на экваторе Тихого океана становится холоднее обычной — синим. Нейтральные годы между ними — серым / © OurWorldInData

Однако с научной точки зрения можно уверенно сказать, что происходящее на нашем континенте пока никак не связано с Эль-Ниньо. На деле Земля — очень крупный и поэтому температурно инертный объект. Теплые воды в Тихом океане еще просто не успели сказаться в полную силу: как констатирует Всемирная метеорологическая организация, Эль-Ниньо только начался. Серьезное влияние он сможет оказывать (если вообще окажет, на сто процентов и этого пока никто не знает) только с июля 2026 года.

То есть мы находимся как раз в той самой точке, когда по сути случайные погодные события, типа антициклонической блокировки в Западной Европе (жара) и «залетных» циклонов в Европейской России (дожди) сменяются настоящим, ударным эффектом суперэльниньо. Иными словами, пока перед нами были цветочки, причем от вообще другого растения. А вот ягодки будут в ближайшие три месяца.

Это, конечно, в том случае, если нагрев вод океана внезапно не прекратится (вероятность примерно 1/3). Но 2/3 — вероятность довольно серьезная. Поэтому стоит разобраться, что способно принести нам суперэльниньо с точки зрения науки. Тем более, что в СМИ об этом, кроме хайпожорского «катастрофа!», часто ничего и не найти.

Нас ждет мировой неурожай?

Первое, что нужно уяснить: этот феномен не некий магический разрушитель, а довольно банальное следствие чуть большего нагрева Земли. Поэтому и последствия у него похожи на глобальное потепление — просто более обостренное в этом конкретном году.

Глобальное потепление увеличило осадки на процент с небольшим за последний век? Типичное Эль-Ниньо тоже увеличивает глобальные осадки на 1-2 процента от нормы. В Восточной Африке, Китае и России (особенно на Дальнем Востоке) дождей может быть больше обычного. Обычно осень и зима в годы сильного Эль-Ниньо теплее нормы. «Обычно» тут важное слово: если над Сибирью сформируется большой зимний антициклон и затем сдвинется к западу, крепкие морозы возможны и в год Эль-Ниньо — хотя так ли это для суперэльниньо, конечно, сказать намного труднее. Ведь такие события по определению редки.

Чего не будет совершенно точно — так это массового голода, как в 1877 году в Индии, о которых так любят вспоминать медиа, когда говорят об этом явлении. Дело в том, что событие 1877 года произошло в доспутниковую эру. Нормальных наблюдений ни с буйков, ни из космоса не было. Предположения о силе нагрева воды в Тихом океане в том году сделаны на основе крайне немногочисленных наблюдений на островах, далеких от самой точки события. То есть перед нами скорее спекуляции, а не научный факт сверхсильного события. Голод 1877 года не зря иногда называют «викторианским холокостом». Он случился не только из-за погоды, но и по причине известных особенностей, с которыми англичане управляли своими колониями.

В том же самом 1877 году художники зарисовывали мешки с зерном, отправлявшимся из Индии на экспорт. Белые колонизаторы не то чтобы очень сочувствовали более чем пяти миллионам умерших индусов. Скорее, они, как Черчилль в 1943 году, во время следующего массового индийского голода, могли бы сказать о жертвах: «Я ненавижу индийцев. Они звероподобные люди с звероподобной религией. Голод — это их собственная вина». Неудивительно, что как и Черчилль в 1943 году, англичане той эпохи вывозили продовольствие из страны, где случился его острый дефицит / © Wikimedia Commons

Наконец, глобальные неурожаи при Эль-Ниньо вообще вызывают много вопросов. Откроем урожаи основных культур за годы прошлых событий такого рода в XXI веке. Почему-то нигде нет спада: в годы Эль-Ниньо заметных провалов в урожаях в этом веке просто нет.

Если мы попробуем сравнить мировые урожаи в XXI веке, то окажется, что в среднем они растут на 1,6-1,7 процента в год. При Эль-Ниньо действительно чуть слабее: на 0,85 процента в год. В нейтральные годы, без него и без его оппонента, Ла-Ниньи — на 2,4 процента в год. А вот в годы Ла-Ниньи — примерно на 2,6 процента.

Получается, в годы Эль-Ниньо рост замедляется, значит, есть перспектива голода? По логике да, а в жизни — нет. Дело в том, что рост населения мира в наши дни — те же 0,85 процента в год. То есть если урожаи в 2026 году изменятся так же, как менялись при подобном событии раньше, подушевые урожаи на планете просто останутся на прежнем уровне.

Конечно, это не значит, что неужрая не будет ни в одном регионе планеты. Где-то погода складывается неудачно для сельхозкультур каждый год, момент Эль-Ниньо не может стать исключеием. Однако если мы говорим о планете в целом, вероятность глобального неурожая из-за такого события весьма низка.

Может показаться странным, почему в годы роста мировых температур и осадков урожаи растут медленнее, чем в годы Ла Ниньи, когда средние температуры и осадки временно падают. Казалось бы, с чего? Что в России, что в мире в целом основные житницы — южные, наиболее теплые регионы.

Фото жертв голода в Индии 1877 года / © Wikimedia Commons

Кроме того, мы знаем, что из-за роста концентрации СО2 в атмосфере, глобальных температур и осадков земная зеленая биомасса растет — это факт, уже десятки лет фиксируемый спутниковыми снимками. И хотя рост этот быстрее всего в холодных зонах, на экваторе он тоже происходит — даже средний диаметр деревьев в амазонских джунглях стал больше, чем был до массовых выбросов СО2.

Ответ на этот вопрос очень прост: основные мировые сельхозрегионы распределены очень неравномерно. Юго-Восточная и Южная Азия (Китай, Индия и так далее), плюс США дают непропорционально большую долю от мировых урожаев зерновых, более половины. И вот там Ла-Нинья усиливает урожаи, поскольку приносит больше осадков.

Вопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение Земли Сорок лет назад советский климатолог Михаил Будыко предсказал, что результатом антропогенной эмиссии углекислого газа станет резкий всплеск в развитии земной растительности и биосферы в целом. К 20… naked-science.ru

А в годы Эль-Ниньо осадки хотя и растут, но над зонами типа Калахари, Чили, Перу и так далее. Там выращивают очень мало сельхозкультур. В этом и разгадка того, почему годы со сниженным объемом осадков и температур (Ла-Ниньи) в среднем оказывают более урожайными, чем более влажные и теплые годы Эль-Ниньо.

Щелчок, который переведет мир в другое состояние?

Однако это вовсе не значит, что такое событие — сплошь мед и молоко. Просто откроем описание последнего Эль-Ниньо в странах Сахары, свидетельство очевидца:

«В сентябре [в этом месяце Эль-Ниньо обычно уже успевает подойти к пику — N.S.] 2024 года дожди превратили северную алжирскую Сахару… в апокалиптическую сцену. Всего за 48 часов выпало больше дождя, чем тут бывает в 18 месяцев. Дороги разрушены, мосты уничтожены, несколько общин у Бешара временно изолированы… Спутниковые снимки показали озера в пустынных впадинах, бывших сухими десятилетия. СМИ в основном представили это как климатическую аномалию». Аналогичные события тогда случились и в пустыне Атакама в Чили.

Атакама в последние Эль-Ниньо совсем не напоминала пустыню. Вот только живущие рядом с ней люди (а равно и их поселки) к этому традиционно не готовы / © Wikimedia Commons

Легко видеть: вода несет благо для всего живого в сухих местах. Но люди не готовы к этому благу. Их ливневая канализация в пустыне либо слаба, либо не существует. Их дома там стоят во впадинах, и эти впадины заливает первыми. Их дороги не возвышаются над окружающей местностью, потому что в сухих зонах, по идее, не нужно обеспечивать нормальный сток воды с дорог. Все это делает нужную человеку инфраструктуру жертвой первых же сильных дождей.

Можно сказать: это Африка, ну или Южная Америка. Нам-то что от всего этого? Действительно, в обычных условиях наша страна реагирует на Эль Ниньо сравнительно слабо. В теории он может усилить муссоны над Дальним Востоком. Но на практике самое катастрофическое наводнение на Дальнем Востоке (в 2013 году) пришлось на нейтральный год без этого события. А когда оно случалось, проблемы с уровне воды были далеки от критически опасных.

И все-таки, не исключено, что действительно сильное Эль-Ниньо может перевернуть жизнь в России. Причем не на один сезон, а раз и навсегда.

Билет в потерянный рай по высокой цене

Стратегически Россия — один из ключевых участников процесса потепления воды в экваториальной части Тихого океана. Еще в 1970-1980 годах Михаил Будыко, крупнейший климатолог в истории нашей страны, обнаружил нечто совершенно неожиданное. Он выяснил, что как только глобальное потепление пересекает определенную отметку, между +1 и +2 градусами от средних +14 (столько было на планете до глобального потепления), вся климатическая система Земли «щелчком» переключается в новое состояние.

Сахара после прошлого Эль-Ниньо (на фото она в 2024 году) получила такое количество осадков, которое застало немногочисленных местных жителей врасплох / © Wikimedia Commons

О чем конкретно речь? Сейчас ветра на планете (выше 30 градуса широты) дуют в основном с запада на восток — из-за направления вращения планеты вокруг своей оси. Поэтому, например, климат в Западной Европе теплый, а на Дальнем Востоке в тех же широтах — куда холоднее. К первой через океан идут теплые воздушные массы с влагой, а у второго на юго-западе от него только суша, откуда теплые циклоны не приходят.

Но вот после «щелчка», наступающего где-то между 1 и 2 градусами глобального потепления, ветра на Земле практически во всех широтах начнут дуть преимущественно от экватора к полюсам. Это значит, что разность температур между высокими и средними широтами резко снизится.

Планета перешла в состояние готовности к щелчку где-то в 2020 году — именно тогда температура ее на один градус превысила ту, что была до потепления. Но в какой именно момент между 1 и 2 градусами это случится — заранее предсказать нельзя. В принципе, в любой — и особенно вероятно, что это произойдет в год действительно сильного Эль-Ниньо. Он может добавить те недостающие доли градуса, что нужны, чтобы запустить процесс.

Обычный Эль-Ниньо поднимает ее на 0,1 градуса. Суперэльниньо — может поднять на 0,2 градуса или даже выше. В обычной ситуации, еще в прошлом веке, этого было бы недостаточно для переключения климата в новое состояние: температурная «база» была еще недостаточной. Но благодаря глобальному потеплению в 2020-х мы уже находимся очень близко к точке климатического перелома. Сдвинься стрелка земной средней температуры еще чуть-чуть вправо — и мы увидим его своими глазами.

Как узнать, что перелом начался? В высоких широтах начнет становиться намного теплее. Не как сейчас, от глобального потепления до «щелчка» — а теплее принципиально. По расчетам, Будыко в считаные годы Северный Ледовитый океан может устойчиво потерять морской лед, причем не только летом, но и зимой. Другое последствие, что летом пространства над Каспием, Средней Азией и другими сухими регионами начнут «засасывать» морские циклоны (мы подробно писали об этом здесь).

Кажется, что это скорее позитивные последствия. И стратегически это так и есть, особенно для нас или Канады. Недаром еще в 1989 году Михаил Будыко назвал глобальное потепление билетом в потерянный рай.

Но у этих стратегических плюсов есть очень серьезные тактические минусы. Из-за которых советский ученый тогда же и добавил, что билет этот будет стоить дорого. Наши города на юге не приспособлены к сильным ливневым дождям. Еще меньше они приспособлены к быстрому — больше, чем на 10 сантиметров в год, и это еще консервативная оценка — подъему уровня Каспия. Астрахань и множество других населенных пунктов существенно ниже уровня моря. А в последний теплый период после «щелчка» Будыко уровень Каспия был как у мирового океана — и он даже изливался в него.

Событие Эль-Ниньо временно поднимает температуру всей планеты. Но достаточно ли сильно оно сделает это в 2026 году? / © Wikimedia Commons

Проще говоря: как только произойдет «щелчок», мы можем столкнуться с быстрой потерей земель на юге страны. Вместе с находящимися на них городами. Ведь нельзя быстро отреагировать плотинами на угрозу, о которой страна в принципе не знает.

Если нынешнее суперэльниньо будет достаточно сильно, чтобы стать «щелчком», переключающим Землю в новое состояние, мы станем свидетелями по-настоящему исторических событий не только в России. Сахара, о чем неоднократно писал еще Будыко, станет зеленой, как и в прошлые потепления. Из опыта 2024 года мы уже знаем, что даже при умеренных по силе дождях в этой пустыне сразу же появляется растительность (в том числе из семян, принесенных с ветром). Для Африки трудно представить себе более значимое событие: целые страны, сегодня едва населенные, могут стать центрами массовой аграрной колонизации.

Но точно ли перед нами «то самое» Эль-Ниньо, что изменит весь мир? Заранее это предсказать очень сложно: тот же Михаил Будыко считал, что подобный «щелчок» с некоторой вероятностью мог произойти даже в 1990-е. А к 2050 году он уже расчетно спрогнозировал исчезновение льдов Северного Ледовитого океана. Где-то между этими двумя периодами и должен случиться щелчок.

До конца года мы точно узнаем, стали ли мы его современниками, или придется подождать еще.

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