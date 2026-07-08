 

ВСУ атаковали в Нижнекамске один из самых современных НПЗ России

08.07.2026, 12:31, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 8 июля «дальнобойные санкции» достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана, на расстоянии, соответственно, 400, 1400 и 1500 километров от украинской границы.

Глава государства поблагодарил за точность Службу беспилотных систем ВСУ, Главное управление разведки и другие разведывательные структуры. «Россия должна чувствовать, что идет война», – написал он в социальных сетях.

Согласно ВСУ, нанесены удары по Саратовскому и Нижнекамскому нефтеперегонным заводам. По предварительным данным, поражен Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод «ТАНЕКО» – одно из самых современных в РФ предприятий топливной отрасли.

Здесь производится производят бензин и дизельное топливо экологического класса Евро-5 – это топливо необходимо иностранным автомобилем, а также авиационный керосин, сжиженные углеводородные газы, масла и другие нефтепродукты.


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