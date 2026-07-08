Самогонщик из Кудымкара научился гнать моторное топливо из некондиционного картофеля

70-летний житель Кудымкара Одоль Пыстогов представил на «Иннопроме-2026» собственную технологию изготовления «альтернативного бензина» с помощью домашнего самогонного аппарата.

На севере Пермского края выращивается много картофеля. Часть его отбраковывается из-за размера клубней и разных дефектов. Издавна местные умельцы использовали эти отходы для приготовления фирменного коми-пермяцкого первача, от которого, по преданию, наутро не болит голова. Однако идея перерабатывать самогон в биотопливо возникла только сейчас, когда в крае начались перебои с бензином. Одоль Пыстогов нашёл способ повышать градус самогона до «топливного» уровня без использования дорогой и громоздкой ректификационной колонны.

«Мой первач всегда был покрепче, чем у соседей. До 80 градусов чистым перегоном доводил. Дальше без ректификации нельзя, но я купоросу добавляю, он воду собирает, получается 98 градусов. Это уже можно в бак заливать и ездить. Только жиклёры в карбюраторе рассверлить немного, иначе мощность падает, и шланги почаще менять», – пояснил изобретатель.

Одоль Пыстогов – потомственный самогонщик. Он с пяти лет помогал деду и отцу гнать первач, следил за созреванием браги, а с десяти лет на вкус точно определял градус продукта. В восьмидесятые его дважды судили за самогоноварение, однако семейный промысел он не оставил. Теперь его талант помогает создать экологичную альтернативу дефицитному бензину.

Кудымкарский изобретатель удостоен гран-при «Иннопрома-2026». Представители АВТОВАЗа подтвердили, что изучают возможность производства карбюраторных двигателей, адаптированных к биотопливу на основе коми-пермяцкого картофельного первача.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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