Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1596-й день войны

Минобороны РФ 8 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией». Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа. Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве. В отчете МО РФ утверждается: «Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Великая Рыбица и Мирлоги Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Широкое, Круглое, Великие Проходы, Захаровка и Белый Колодезь Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронетранспортер, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Щурово Донецкой Народной Республики, Подлиман, Курочкино, Нечволодовка и Касьяновка Харьковской области. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики группы закрепления 25-й армии завершают поиск и уничтожение боевиков 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника. Уничтожено до 15 украинских военнослужащих, три автомобиля, пять наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобритании. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Веролюбовка, Николаевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Шиловка, Сергеевка, Красноярское Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. Уничтожено три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новониколаевка, Черненково, Циково, Коломийцы Днепропетровской области, Благодатное, Тимошевка, Даниловка и Любицкое Запорожской области. Противник потерял свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Кушугум Запорожской области. Уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппарата самолетного типа». «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 177206 беспилотных летательных аппаратов, 665 зенитных ракетных комплексов, 30070 танков и других боевых бронированных машин, 1755 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35683 орудия полевой артиллерии и миномета, 65935 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ. В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ. Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве). В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек. По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих. По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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