 

Деревня в Италии вводит штрафы за появление на улице с обнаженной грудью или в купальнике

08.07.2026, 13:31, Разное
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В итальянской деревне Варенна на озере Комо ввели штрафы до 200 евро для туристов, которые появляются на улицах с обнаженным торсом или в купальниках. Новые правила призваны снизить последствия массового туризма и сохранить комфорт для местных жителей, пишут итальянскиесми.

В Варенне постоянно живут около 650 человек, однако ежегодно деревню посещают сотни тысяч туристов. Из-за растущего числа гостей местные власти решили ввести дополнительные ограничения. Теперь находиться в купальниках или без рубашки можно только на пляжах и во время прогулок на лодках. За нарушение дресс-кода предусмотрен штраф от 50 до 200 евро. Кроме того, туристические группы не должны превышать 25 человек и перекрывать узкие мощеные улицы деревни. Экскурсоводам также запретили использовать громкоговорители.

Мэр Варенны Мауро Манзони отметил, что деревня рада принимать туристов со всего мира, однако массовый туризм не должен ухудшать качество жизни местных жителей. Новые правила действуют уже несколько дней и получили поддержку среди населения. Местные предприниматели считают, что на пляже туристы могут одеваться свободно, однако при посещении магазинов, ресторанов, церквей и общественных мест необходимо соблюдать соответствующий дресс-код.

Подобные ограничения уже действуют и в других популярных туристических местах Италии. В 2022 году власти Сорренто ввели штрафы за появление на улицах в купальниках или с обнаженным торсом. В Портофино в 2023 году появились специальные зоны, где туристам запрещено надолго останавливаться, чтобы делать фотографии и селфи. Таким образом власти пытаются бороться с переполненностью улиц и последствиями чрезмерного туризма.


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