На июльских «Разговорах о важном» школьников научат делать бензин из сырой нефти

Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал проведение в середине июля внепланового урока «Разговоров о важном» для всех российских школьников.

«Это будет не совсем обычное занятие – мы поговорим о том, как из сырой нефти сделать бензин в домашних условиях. Уверен, ребятам это пойдёт на пользу», – сказал Кравцов.

Как считает министр, даже если каждый второй из 17 миллионов российских школьников освоит переработку нефти, это позволит справиться с топливным кризисом.

«Всего лишь перегонка одного литра в день сможет обеспечить семью бензином, а если нет машины, то топливо можно продать и купить что-то нужное. Поэтому прошу всех учащихся посетить этот урок», – призвал глава Минпросвещения.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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