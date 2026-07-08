 

На июльских «Разговорах о важном» школьников научат делать бензин из сырой нефти

08.07.2026, 9:18, Разное
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Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал проведение в середине июля внепланового урока «Разговоров о важном» для всех российских школьников.

«Это будет не совсем обычное занятие – мы поговорим о том, как из сырой нефти сделать бензин в домашних условиях. Уверен, ребятам это пойдёт на пользу», – сказал Кравцов.

 Как считает министр, даже если каждый второй из 17 миллионов российских школьников освоит переработку нефти, это позволит справиться с топливным кризисом.

«Всего лишь перегонка одного литра в день сможет обеспечить семью бензином, а если нет машины, то топливо можно продать и купить что-то нужное. Поэтому прошу всех учащихся посетить этот урок», – призвал глава Минпросвещения.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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