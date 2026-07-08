Происхождение спутников Урана из обломков его столкновения с другой планетой сочли невозможным

Все крупнейшие спутники Урана содержат внушительный слой воды: Миранда, Ариэль и Умбриэль состоят из водяного льда примерно наполовину. В более крупных Титании и Обероне он составляет около 30 процентов общей массы. В самом Уране, по оценкам, примерно треть всего вещества — тоже вода.

Знаменитый узор в виде «галочки» на поверхности Миранды планетологи считают возможным признаком того, что, по крайней мере, в прошлом в недрах этого спутника была вода именно в жидком состоянии: структура выглядит как разлом коры под давлением замерзающей под ней воды.

Помимо всего этого, особый интерес у исследователей системы Урана вызывает сопоставление двух фактов: орбиты всех крупнейших лун ледяного гиганта выстроились практически ровно в плоскости его экватора, а ось вращения планеты наклонена на 98 градусов по отношению к линии, перпендикулярной плоскости ее орбиты. Напомним, у Земли этот угол составляет 23,4 градуса. Уран потому и прозвали «лежащим на боку», а поскольку крупные спутники летают вокруг его экватора, получается, что они, можно сказать, «лежат» вместе с ним.

Астрономы измерили глубину океана на Миранде До сих пор астрономы испытывали сомнения в возможности наличия на этом спутнике Урана жидкой воды: при диаметре в 471 километр и температуре поверхности на уровне жидкого азота Миранда казалась сли… naked-science.ru

Много десятилетий продолжается выяснение того, как все это могло сложиться именно так. Основных версий три. Первая: Уран «упал» после столкновения с другой планетой, и из массы «обломков» этого мощного удара сформировалась россыпь наблюдаемых сегодня лун.

Вторая: уже после «падения» Уран захватил несколько небесных тел из межпланетного пространства, гравитация гиганта разрушила их и превратила в разрозненную массу газа и пыли, из которой впоследствии постепенно возникли спутники. Третий вариант: в момент удара и наклона Урана у него уже было семейство лун, катастрофа его уничтожила, но потом они опять же «собрались» заново из собственных обломков.

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Во время недавнего исследования ученые из Калифорнийского технологического института (США) под руководством Майкла Брауна (один из авторов гипотезы о Девятой планете) попытались оценить все три сценария после тщательного изучения воды на лунах Урана и в составе самой планеты. Результатами они поделились в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org.

Исследователи воспользовались данными наблюдений системы Урана с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб». Ее возможности позволяют не только определить то или иное вещество в космосе, но и уточнить изотопный состав: каждый атом по-своему отражает свет.

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Именно это оказалось полезно для изучения воды в системе Урана: ученые хотели понять, как часто в молекулах этой воды вместо обычных атомов водорода встречаются его утяжеленные «лишним» нейтроном версии — дейтерий. Выяснилось, что соотношение двух этих разновидностей одного и того же элемента в воде почти на всех крупнейших лунах Урана, кроме Миранды, практически одинаковое — около 210 атомов дейтерия на каждый миллион атомов водорода. У Миранды этот показатель составил больше — примерно 310. Но гораздо интереснее оказалось сравнить с тем же показателем у Урана: всего 44.

Это в любом случае означает, что планета и ее спутники состоят не из одного и того же вещества. Поэтому, как объяснили авторы исследования, версию о формировании лун Урана из россыпи обломков его столкновения с другой планетой можно исключить: в таком случае изотопный состав воды спутников был бы идентичен планетному или очень похож на него. Две другие гипотезы, по мнению ученых, остаются в силе: луны с другим изотопным составом вполне могут состоять не только из «инородного» вещества, но и изначально сформироваться вместе с планетой.

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