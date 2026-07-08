В результате ночного удара армии РФ по Киеву погибла женщина

В результате ночного российского обстрела Киева погибла одна женщина, пишет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Cпасатели продолжают тушить пожары на двух объектах в Святошинском и Деснянском районах украинской столицы.

Тело погибшей было обнаружено во время тушения пожара на одной из локаций в Святошинском районе.

По данным пресс-службы Киевской городской государственной администрации, в результате российской атаки были повреждены 42 вагона PESA в одном из депо в Киеве.

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