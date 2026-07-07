 

Эвакуация консульства Израиля в Нью-Йорке. Подробности

07.07.2026, 19:01, Разное
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Согласно сообщениям в американских СМИ, эвакуация нескольких зданий на Манхэттене в Нью-Йорке, в том числе консульства Израиля, была проведена из-за аварийной ситуации в соседнем 33-этажном здании.

По информации CNN, ранее в здании находилась штаб-квартира компании Pfizer, сейчас помещения переоборудуют под квартиры.

Пожарная служба Нью-Йорка сообщила, что на 21-м этаже деформировались несущие колонны. Представитель профсоюза монтажников паровых систем Клифф Джонсен в интервью The New York Times рассказал: «Северная сторона здания рушится. Там двутавровые балки гнутся, как сигареты».

По данным CNN, все рабочие, находившиеся в здании, эвакуированы. Нет пострадавших.

В качестве меры предосторожности были также эвакуированы ближайшие здания. Большая часть 42-й и 43-й улиц между 1-й и 3-й авеню закрыта для пешеходов и транспорта. Также была эвакуирована расположенная поблизости школа, где находились около 400 детей.


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