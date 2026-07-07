 

Австралиец госпитализирован в критическом состоянии из-за взрыва робота-пылесоса

07.07.2026, 18:31, Разное
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25-летний австралиец Лачи Перрем получил ожоги примерно 75% тела в результате пожара в его доме в пригороде Перта.

По данным 7NEWS, следователи считают, что причиной возгорания могла стать неисправность робота-пылесоса. Модель устройства не называется.

Перрем был доставлен в больницу имени Фионы Стэнли. Его состояние оценивается как критическое, он находится под седацией и уже перенес несколько экстренных операций.

В результате пожара также повреждены кухня, гостиная и окна дома. Семья пострадавшего собирает средства на его лечение и восстановление.


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