 

Федеральные СМИ независимо друг от друга решили рассказать о пользе государственных займов

07.07.2026, 16:18, Разное
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Федеральные СМИ независимо друг от друга решили в один день опубликовать статьи о пользе государственных займов для экономики и благополучия самих граждан. Авторы этих публикаций неизменно подчёркивают, что только сами россияне могут «наладить дела в экономике» и дать ей «второе дыхание», а единственный способ это сделать – активно приобретать гособлигации.

В публикациях отмечается, что покупка облигаций федерального займа населением пока что осуществляется на абсолютно добровольных началах. Приводятся многочисленные исторические примеры – как гособлигации помогали выигрывать в войнах, строить социальную инфраструктуру и даже преодолевать величайшие мировые финансовые кризисы.

В одной из статей упоминаются некие «облигации федерального специального займа», хотя таких бумаг и не существует. После того, как на это обратили внимание в соцсетях, публикацию отредактировали. В другом случае в тексте была обнаружена следующая фраза: «Вот версия статьи без упоминания о брежневском выигрышном займе 1982 года, обязательство по которому государство фактически так и не выполнило. Хочешь, сделаю твой текст ещё более мотивирующим?»

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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