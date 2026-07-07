Cinder City стала первой игрой, которая официально требует 64 Гб оперативной памяти

Игра Cinder City стала первым проектом для ПК, который для нормальной работы требует сразу 64 Гб оперативной памяти. По крайней мере, так указано в официальной документации, что повергает в шок большинство геймеров. Особенно в сочетании с требованием видеокарты RTX 4060 и процессора уровня Intel Core i7-12700/Ryzen 7 7800X3D.

Для лучшего понимания, по статистическим данным Steam, основная масса геймеров предпочитает оставаться на 16 Гб ОЗУ и вполне справедливо полагает, что этого должно быть достаточно для запуска любой игры, пусть и на минимальных настройках. Иначе продукт настолько плохо оптимизирован, что вовсе не стоит внимания. Это мнение 41 % аудитории. И только 4 % геймеров имеют 64 ГБ оперативной памяти в своих компьютерах.

Что добавляет еще больше абсурда – Итан Тан, консультант в индустрии памяти и бывший руководитель китайского подразделения Samsung, недавно заявил, что ожидает роста цен на память на 40-50 % в третьем квартале 2026 года по сравнению с предыдущим кварталом. И еще на 30-40 % в четвертом квартале. Набор планок ОЗУ DDR5 на 64 ГБ обойдется при большом везении минимум в $800, а в реальности — в $2800. Это примерно, как цена топового игрового ПК прошлых лет целиком.

Надо отметить, что дата выхода Cinder City все еще под вопросом, и не исключено, что требования могут измениться. Либо проект будет вовсе признан нежизнеспособным – мало кто захочет столько переплачивать ради возможности поиграть в новую игру.

Источник — Steam

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