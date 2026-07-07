 

Cinder City стала первой игрой, которая официально требует 64 Гб оперативной памяти

07.07.2026, 15:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Игра Cinder City стала первым проектом для ПК, который для нормальной работы требует сразу 64 Гб оперативной памяти. По крайней мере, так указано в официальной документации, что повергает в шок большинство геймеров. Особенно в сочетании с требованием видеокарты RTX 4060 и процессора уровня Intel Core i7-12700/Ryzen 7 7800X3D.

Для лучшего понимания, по статистическим данным Steam, основная масса геймеров предпочитает оставаться на 16 Гб ОЗУ и вполне справедливо полагает, что этого должно быть достаточно для запуска любой игры, пусть и на минимальных настройках. Иначе продукт настолько плохо оптимизирован, что вовсе не стоит внимания. Это мнение 41 % аудитории. И только 4 % геймеров имеют 64 ГБ оперативной памяти в своих компьютерах.

Что добавляет еще больше абсурда – Итан Тан, консультант в индустрии памяти и бывший руководитель китайского подразделения Samsung, недавно заявил, что ожидает роста цен на память на 40-50 % в третьем квартале 2026 года по сравнению с предыдущим кварталом. И еще на 30-40 % в четвертом квартале. Набор планок ОЗУ DDR5 на 64 ГБ обойдется при большом везении минимум в $800, а в реальности — в $2800. Это примерно, как цена топового игрового ПК прошлых лет целиком.

Надо отметить, что дата выхода Cinder City все еще под вопросом, и не исключено, что требования могут измениться. Либо проект будет вовсе признан нежизнеспособным – мало кто захочет столько переплачивать ради возможности поиграть в новую игру.

Источник &#8212 Steam


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.07 / Бельгию исключили из НАТО

07.07 / Марин Ле Пен сможет баллотироваться на выборах президента Франции

07.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1595-й день войны

07.07 / В Италии студенты построили самый большой в мире бумажный самолет

07.07 / «Долго отвечает, просит взятки в токенах»: в Аргентине «испортился» ChatGPT после замены им всех чиновников в стране

07.07 / Земля может прожить еще 1,8 миллиарда лет: новые модели дали надежду

07.07 / Электровелосипеды получат АКПП с почти бесконечным количеством скоростей

07.07 / Беспилотники ВСУ вывели из строя восемь российских танкеров, использовавшихся для снабжения Крыма

07.07 / Алексей Гуськов: коллайдер NICA поможет разгадать загадку спина протона

07.07 / Мать из Айдахо, утверждавшая, что ее дети умерли от вакцины, подозревается в двойном убийстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике