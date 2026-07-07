Cinder City стала первой игрой, которая официально требует 64 Гб оперативной памяти
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Игра Cinder City стала первым проектом для ПК, который для нормальной работы требует сразу 64 Гб оперативной памяти. По крайней мере, так указано в официальной документации, что повергает в шок большинство геймеров. Особенно в сочетании с требованием видеокарты RTX 4060 и процессора уровня Intel Core i7-12700/Ryzen 7 7800X3D.
Для лучшего понимания, по статистическим данным Steam, основная масса геймеров предпочитает оставаться на 16 Гб ОЗУ и вполне справедливо полагает, что этого должно быть достаточно для запуска любой игры, пусть и на минимальных настройках. Иначе продукт настолько плохо оптимизирован, что вовсе не стоит внимания. Это мнение 41 % аудитории. И только 4 % геймеров имеют 64 ГБ оперативной памяти в своих компьютерах.
Что добавляет еще больше абсурда – Итан Тан, консультант в индустрии памяти и бывший руководитель китайского подразделения Samsung, недавно заявил, что ожидает роста цен на память на 40-50 % в третьем квартале 2026 года по сравнению с предыдущим кварталом. И еще на 30-40 % в четвертом квартале. Набор планок ОЗУ DDR5 на 64 ГБ обойдется при большом везении минимум в $800, а в реальности — в $2800. Это примерно, как цена топового игрового ПК прошлых лет целиком.
Надо отметить, что дата выхода Cinder City все еще под вопросом, и не исключено, что требования могут измениться. Либо проект будет вовсе признан нежизнеспособным – мало кто захочет столько переплачивать ради возможности поиграть в новую игру.
Источник — Steam
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