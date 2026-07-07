Старая находка из Антарктиды оказалась первым свидетельством существования титанозавров на континенте

Изначально фрагмент позвоночника гиганта возрастом 82 миллиона лет обнаружили на острове Джеймса Росса еще в 1985 году. Однако в то время геологи ошибочно предположили, что кость принадлежала древней морской рептилии. Лишь спустя 40 лет исследователи под руководством Пола Барретта (Paul Barrett) из Музея естественной истории в Лондоне повторно изучили находку с помощью высокоразрешающей компьютерной томографии. Заглянув внутрь окаменелости, они подтвердили ее истинное происхождение. Результаты нового анализа опубликовали в научном журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Сам антарктический титанозавр был относительно скромных размеров — шесть-семь метров в длину, что блекнет на фоне его крупнейших родственников, достигавших 37 метров. Тем не менее ученые не могут точно определить конкретный вид, так как в их распоряжении есть лишь обломок позвонка. Палеонтологи допускают, что останки могли принадлежать молодой особи — это объяснило бы ее габариты.

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Во времена жизни этого титанозавра, в поздний меловой период, Антарктида выглядела совсем иначе. Она еще была соединена с Южной Америкой в составе суперконтинента Гондвана и была покрыта густыми умеренными лесами. Из-за экстремального географического положения местным динозаврам — среди которых были мелкие травоядные ящеры, панцирные анкилозавры и хищники вроде имперобаторов — приходилось проводить зимние месяцы в условиях постоянных сумерек.

Это открытие помогает науке лучше понять, как именно динозавры расселялись по южным материкам планеты. Присутствие титанозавров в этой части света указывает на то, что они могли использовать доисторическую зеленую Антарктиду в качестве моста для миграции из Южной Америки в Новую Зеландию. По мнению авторов научный работы, по мере того как глобальное потепление заставляет антарктические льды отступать, ученые будут находить все больше свидетельств богатого древнего биоразнообразия ледяного континента.

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