Бельгию исключили из НАТО

Североатлантический совет единогласно поддержал инициативу США о немедленном исключении Бельгии из-за допущенных в 1949 году нарушениях в оформлении документов при вступлении в альянс.

Оказалось, что 77 лет назад Брюссель не заверил должным образом обращение парламента с просьбой принять Бельгию в состав военного блока.

«Это возмутительная махинация должна стать примером для всех мошенников. Мы не потерпим подобных преступников среди наших союзников», – написал президент США Дональд Трамп в соцсети X.

Бельгия сможет повторно подать заявку на вступление в НАТО в 2030 году. По оценкам экспертов, Брюсселю придётся потратить на подготовку документов не менее 10 миллиардов долларов.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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