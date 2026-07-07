Бельгию исключили из НАТО
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Североатлантический совет единогласно поддержал инициативу США о немедленном исключении Бельгии из-за допущенных в 1949 году нарушениях в оформлении документов при вступлении в альянс.
Оказалось, что 77 лет назад Брюссель не заверил должным образом обращение парламента с просьбой принять Бельгию в состав военного блока.
«Это возмутительная махинация должна стать примером для всех мошенников. Мы не потерпим подобных преступников среди наших союзников», – написал президент США Дональд Трамп в соцсети X.
Бельгия сможет повторно подать заявку на вступление в НАТО в 2030 году. По оценкам экспертов, Брюсселю придётся потратить на подготовку документов не менее 10 миллиардов долларов.
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