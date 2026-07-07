Марин Ле Пен сможет баллотироваться на выборах президента Франции

Апелляционный суд Парижа оставил в силе вердикт Уголовного суда Парижа, признавшего Марин Ле Пен виновной в злоупотреблении общественными средствами, однако сократил до года срок запрета на занятие общественных должностей.

Это означает, что лидер ультраправого «Национального собрания» сможет баллотироваться на президентских выборах, которые пройдут во Франции весной 2027 года. Ранее предполагалось, что в выборах примет участие Жарден Бардела. Теперь его политическое будущее представляется неясным.

Отметим: суд обязал Ле Пен в течение года носить электронный браслет на лодыжке. Ранее политик называла это требование неприемлемым. Выполнение постановления может осложнить ей ведение предвыборной кампании – так с практической точки зрения, так и с точки зрения имиджа.

Ле Пен уже трижды баллотировалась в президенты, причем дважды была второй, но во втором туре остальные политические силы объединялись против нее. Однако в последние годы во Франции наблюдается рост антимигрантских настроений. Предполагается, что и в будущем году потребуется второй тур, но в первом первое место займет представитель «Национального объединения».

Напомним, что в марте 2025 года Уголовный суд Парижа признал Ле Пен и других функционеров движения виновными в злоупотреблении общественными фондами. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два – условно, штрафу в размере 100000 евро, а также пятилетнему запрету на занятие общественных должностей.

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