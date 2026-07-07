 

Марин Ле Пен сможет баллотироваться на выборах президента Франции

07.07.2026, 15:01, Разное
  Поддержать в Patreon

Апелляционный суд Парижа оставил в силе вердикт Уголовного суда Парижа, признавшего Марин Ле Пен виновной в злоупотреблении общественными средствами, однако сократил до года срок запрета на занятие общественных должностей.

Это означает, что лидер ультраправого «Национального собрания» сможет баллотироваться на президентских выборах, которые пройдут во Франции весной 2027 года. Ранее предполагалось, что в выборах примет участие Жарден Бардела. Теперь его политическое будущее представляется неясным.

Отметим: суд обязал Ле Пен в течение года носить электронный браслет на лодыжке. Ранее политик называла это требование неприемлемым. Выполнение постановления может осложнить ей ведение предвыборной кампании – так с практической точки зрения, так и с точки зрения имиджа.

Ле Пен уже трижды баллотировалась в президенты, причем дважды была второй, но во втором туре остальные политические силы объединялись против нее. Однако в последние годы во Франции наблюдается рост антимигрантских настроений. Предполагается, что и в будущем году потребуется второй тур, но в первом первое место займет представитель «Национального объединения».

Напомним, что в марте 2025 года Уголовный суд Парижа признал Ле Пен и других функционеров движения виновными в злоупотреблении общественными фондами. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два – условно, штрафу в размере 100000 евро, а также пятилетнему запрету на занятие общественных должностей.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1595-й день войны

07.07 / В Италии студенты построили самый большой в мире бумажный самолет

07.07 / «Долго отвечает, просит взятки в токенах»: в Аргентине «испортился» ChatGPT после замены им всех чиновников в стране

07.07 / Земля может прожить еще 1,8 миллиарда лет: новые модели дали надежду

07.07 / Электровелосипеды получат АКПП с почти бесконечным количеством скоростей

07.07 / Беспилотники ВСУ вывели из строя восемь российских танкеров, использовавшихся для снабжения Крыма

07.07 / Алексей Гуськов: коллайдер NICA поможет разгадать загадку спина протона

07.07 / Мать из Айдахо, утверждавшая, что ее дети умерли от вакцины, подозревается в двойном убийстве

07.07 / FIFA отменила результат матча США – Бельгия

07.07 / Ученые показали, как сообщества заражают друг друга хаосом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике