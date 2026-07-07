Земля может прожить еще 1,8 миллиарда лет: новые модели дали надежду

Главной угрозой для жизни на нашей планете остается Солнце. По мере своей эволюции звезда постепенно разгорается: сейчас она излучает примерно на треть больше энергии, чем в момент зарождения Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад.

Ученые десятилетиями пытались вычислить точку невозврата, когда солнечное тепло окончательно убьет земную биологию. Первые прогнозы, сделанные еще в 1982 году, сулили гибель растительного покрова Земли уже через 100 миллионов лет из-за перегрева и падения уровня углекислого газа.

Дело в том, что у Земли есть встроенный природный «термостат»: при повышении температуры планета начинает активнее связывать углекислый газ и прятать его в подземных горных породах. Это спасает Землю от катастрофического перегрева, но создает смертельную ловушку для флоры, лишая растения главного источника питания для фотосинтеза.

Чтобы понять, как долго планета сможет балансировать в таких условиях, авторы научной работы Якоб Хакк-Мисра (Jacob Haqq-Misra) и Эрик Вулф (Eric Wolf) из некоммерческой исследовательской организации Blue Marble Space (США) использовали 29 различных климатических сценариев, а результаты своих расчетов опубликовали в журнале JGR Atmospheres. В отличие от предшественников, они учли удивительную эволюционную стойкость самой природы.

В свои модели ученые заложили данные о растениях с особыми типами фотосинтеза, таких как суккуленты, орхидеи и некоторые морские водоросли. Эти организмы способны успешно выживать и развиваться даже при критически минимальных концентрациях углекислого газа в атмосфере.

Новые расчеты отодвинули дату неизбежного конца света почти к самому моменту гибели земных океанов, которые полностью испарятся в космос примерно через два миллиарда лет. Сторонние эксперты назвали это исследование серьезным шагом вперед, подтверждающим, что сложные биосферы обладают гораздо более высоким запасом прочности перед лицом космических изменений, чем считалось ранее. Сами авторы подчеркнули, что их выводы отражают лишь возможности современных нам растений, в то время как за миллиарды лет эволюция может создать еще более приспособленные и термостойкие формы жизни.