Беспилотники ВСУ вывели из строя восемь российских танкеров, использовавшихся для снабжения Крыма

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадьяр» Бровди сообщил, что в ночь на 7 июля его подчиненные поразили в Азовском море 10 российских судов, в том числе восемь находящихся под санкциями танкеров.

«Теневой флот выходит из чата. Восемь танкеров теневого флота РФ были обнаружены и выведены из строя за одну ночь пилотами «Кайрос» 414-й бригады «Птицы Мадьяра». Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается», – сообщил он.

«Все танкеры идентифицированы – они находятся под международными санкциями, их дедвейт составляет по 7000 тонн, длина – 140 метров, суда построены в 2006-2012 годах. Это «Венера-3», «Санар-1», «Санар-17», «Климена», «Тети», «Алексей Саврасов», «Пенелопа», – цитирует военачальника «Униан».

Также минувшей ночью украинские БПЛА нанесли удары по 58 военным объектам на подконтрольных РФ территориях Украины. Бровди заявил и о поражении энергетической инфраструктуры и логистических объектов в Крыму.

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