 

Беспилотники ВСУ вывели из строя восемь российских танкеров, использовавшихся для снабжения Крыма

07.07.2026, 12:01, Разное
  Поддержать в Patreon

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадьяр» Бровди сообщил, что в ночь на 7 июля его подчиненные поразили в Азовском море 10 российских судов, в том числе восемь находящихся под санкциями танкеров.

«Теневой флот выходит из чата. Восемь танкеров теневого флота РФ были обнаружены и выведены из строя за одну ночь пилотами «Кайрос» 414-й бригады «Птицы Мадьяра». Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается», – сообщил он.

«Все танкеры идентифицированы – они находятся под международными санкциями, их дедвейт составляет по 7000 тонн, длина – 140 метров, суда построены в 2006-2012 годах. Это «Венера-3», «Санар-1», «Санар-17», «Климена», «Тети», «Алексей Саврасов», «Пенелопа», – цитирует военачальника «Униан».

Также минувшей ночью украинские БПЛА нанесли удары по 58 военным объектам на подконтрольных РФ территориях Украины. Бровди заявил и о поражении энергетической инфраструктуры и логистических объектов в Крыму.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.07 / Алексей Гуськов: коллайдер NICA поможет разгадать загадку спина протона

07.07 / Мать из Айдахо, утверждавшая, что ее дети умерли от вакцины, подозревается в двойном убийстве

07.07 / FIFA отменила результат матча США – Бельгия

07.07 / Ученые показали, как сообщества заражают друг друга хаосом

07.07 / Под Киевом убита Анастасия Березовская, подозреваемая в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако

07.07 / Антропологи пересмотрели причины увеличения человеческого мозга

07.07 / В молодой Вселенной нашли сразу 31 новый квазар

07.07 / Черная дыра запустила долгоживущий джет, характерный для ранней Вселенной

07.07 / «Справедливая Россия» предложила запретить россиянам выращивать кабачки на дачах

07.07 / Древние земноводные обошлись без стадии головастика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике