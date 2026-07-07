 

FIFA отменила результат матча США – Бельгия

07.07.2026, 11:18, Разное
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Международная федерация футбола (FIFA) приняла решение об аннулировании результата матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными США и Бельгии. Чиновники пришли к выводу, что несмотря на победу бельгийцев 4:1, в четвертьфинал турнира пройдёт сборная хозяев турнира. 

«США проводят, возможно, лучший чемпионат мира в истории, – поясняет президент FIFA Джанни Инфантино. – У них очень хорошая команда, которая редко выходит в финальные стадии чемпионатов мира, а у Бельгии – и так успешная сборная, которая всё равно бы дальше проиграла Франции, Англии или Испании»

Также Инфантино сообщил о своём разговоре после финального свистка с президентом США Дональдом Трампом. 

«Он звонил мне по ходу игры и просил отменить три гола в ворота американцев, но из-за шума на стадионе я не слышал звонка. К счастью, в более спокойной обстановке по окончании матча мы смогли найти мудрое решение», – пояснил глава федерации.

Для предотвращения скандалов в будущем FIFA разрешит сборной США самостоятельно выбрать соперника по четвертьфиналу, не взирая на сетку турнира. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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