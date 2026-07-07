«Справедливая Россия» предложила запретить россиянам выращивать кабачки на дачах

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в эфире «Первого канала» пообещал лишить граждан права выращивать кабачки на своих дачных участках, так как это противоречит действующим санитарно-гигиеническим нормам и наносит ущерб экологии.

«Хватит жить своим совком, сейчас в магазинах можно купить всё, что хочешь. Поэтому мы должны поставить законодательный запрет этой порочной практике», – сказал политик.

По замыслу Миронова, штраф за выращивание кабачков должен быть не менее 30 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение одного календарного года владельцев дачных участков нужно привлекать к уголовной ответственности.

КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» поддержали инициативу «Справедливой России», однако партия «Единая Россия» выступила против.

«Мы не допустим ущемления прав граждан и заблокируем этой антинародный законопроект», – написал в своём Telegram-канале Вячеслав Володин.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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