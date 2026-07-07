В Индии завершились испытания самого крупного местного электролета

В начале июля в Индии завершились полугодовые испытания самого тяжелого в стране электролета Sylla 1.0 с массой 700 кг и размахом крыльев 7,5 метров. Программа испытаний состояла из более чем 500 отдельных тестов и свыше 18 часов налета.

Помимо оценки летных характеристик инженеры проверяли работу электрической силовой установки, архитектуру батарей, работу распределенной системы тяги, алгоритмы управления полетом, надежность планера и шасси.

По итогам испытаний Sylla 1.0 установила сразу несколько рекордов: летательный аппарат стал самым тяжелым в своем классе; впервые была испытана силовая установка на 400 вольт; впервые продемонстрирована распределенная система тяги на крыле; впервые проведены полномасштабные наземные испытания с учетом норм летной годности. Коллектив разработчиков продемонстрировал высокий темп и эффективность своей работы: от начала проектирования до первых полетов прошло менее года. Бюджет программы составил менее $13 млн. Конечная цель — создать на базе Sylla 1.0 пассажирское семиместное аэротакси Shunia (6 пассажиров + пилот) к 2028 году.

Источник — Sarla Aviation

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