 

Украинские представители о смертоносном ударе по Киеву — «Российские ракеты нечем сбивать»

06.07.2026, 19:31, Разное
  Поддержать в Patreon

Представитель воздушных сил полковник ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что в ночь на 6 июля ПВО не удалось сбить ни одну из 29 баллистических ракет, выпущенных россиянами по украинской территории.

«Об эффективности перехвата говорить сложно, мягко говоря, она крайне низкая. Чтобы сбивать баллистические ракеты, нужны соответствующие средства. Систем у нас достаточно, но нам нужны постоянные поставки ракет», – цитирует его Euronews.

По словам официального представителя ВСУ, РФ известно о нехватке, и она делает ставку на баллистические ракеты. «Они используют тот факт, что Украина и, по сути, весь мир сталкиваются с серьёзной нехваткой ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3», – заявил Игнат, призвав союзников увеличить объем поставок.

Канал «Украина-24» приводит заявление советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова. «У нас вообще нет ракет, чтобы сбивать российские баллистические ракеты», – заявил он, отметив, что многие страны не готовы передавать Украине свои запасы ракет для Patriot из-за нестабильной обстановки в сфере безопасности.

Бескрестнов подчеркнул, что дефицит перехватчиков после войны на Ближнем Востоке ощущается во всем мире. Союзники Украины опасаются российской против Польши и стран Балтии и поэтому стремятся сохранить собственные резервы.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

06.07 / Bloomberg: Уиткофф полгода не посещал Россию, поскольку ему потребовалось «подлечить печень» после предыдущих визитов

06.07 / В Торонто появились антисемитские плакаты с фотографиями местных евреев

06.07 / Нетаниягу призвал США не продавать Турции истребители F-35

06.07 / Трамп вновь пригрозил Ирану — «Либо будет сделка, либо мы завершим начатое»

06.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1594-й день войны

06.07 / Россияне, раздающие интернет по Wi-Fi, должны будут внести свои сети в федеральный реестр и заплатить госпошлину

06.07 / У агрессивного вида рака нашли уязвимость, которую десятилетиями не могли обнаружить

06.07 / Забытый гамильтониан оказался ключом к излучению Хокинга

06.07 / Физики впервые отследили электрон на квантово-механическом пространственно-временном пределе

06.07 / Биологи научились управлять механизмом, мешающим мышцам заживать в пожилом возрасте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике