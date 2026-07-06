 

Bloomberg: Уиткофф полгода не посещал Россию, поскольку ему потребовалось «подлечить печень» после предыдущих визитов

06.07.2026, 18:18, Разное
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Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф уже полгода не посещал Россию в связи с тем, что после предыдущих визитов у него возникли проблемы со здоровьем – политику пришлось «подлечить печень», пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на четыре источника в Госдепартаменте США и Белом доме.

По состоянию на конец июня Уиткофф прошёл курс лечения и теперь, как утверждают врачи, у него «печень практически как у младенца». Об этом уже доложили президенту Дональду Трампу, в связи с чем готовится новый визит спецпредставителей в Москву.

«Господин Уиткофф несколько раз выражал протест и говорил, что не может больше пить, однако переубедить президента ему не удалось. Как рассказывал источник, близкий к Джареду Кушнеру, в прошлый раз перед переговорами в неформальной обстановке русские конфисковали у американского спецпредставителя кусочек масла, который он взял с собой, чтобы нейтрализовать алкоголь», – утверждают журналисты.

Новый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию должен состояться в сентябре. На этот раз, помимо традиционной программы с рестораном и русской баней, гостей повезут на охоту, а если договориться не удастся, в следующий раз им угрожают рыбалкой.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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