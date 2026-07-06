 

Россияне, раздающие интернет по Wi-Fi, должны будут внести свои сети в федеральный реестр и заплатить госпошлину

06.07.2026, 16:18, Разное
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Россияне, которые имеют Wi-Fi сети с доступом в интернет в доме или в другом месте, должны будут уведомить о них государство, предоставив пароль и информацию о пользователях, имеющих доступ, – соответствующие поправки в закон об обеспечении безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий приняла Госдума.

Информация будет вноситься в новый реестр, который получил официальное название «Всероссийский реестр сведений об абонентских защищённых сетях передачи данных, находящихся под управлением операторов – физических лиц». В форме заявки потребуется указать адрес, по которому функционирует сеть, её название, модель осуществляющего вещание устройства, метод шифрования, ключ доступа, а также заполнить сведения о гражданах, имеющих доступ к сети (ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, основания доступа к сети) – всего не более 10 человек.

Заполнить форму можно будет в личном кабинете «Госуслуг» или на сайте Минцифры, после чего в течение 20 рабочих дней для сети оформят «Разрешение на функционирование абонентской защищённой сети передачи данной, находящейся под управлением оператора – физического лица». Вступает в действие оно после уплаты госпошлины в размере 5 тысяч рублей, а действует один год.

Со следующего года участковые уполномоченные полиции получат право проверять свои участки на предмет вещания незарегистрированных сетей и выписывать административные протоколы на их владельцев. Сумма штрафа за беспроводную раздачу интернета без разрешения составит 10 тысяч рублей, а в случае повторного правонарушения государство сможет изъять и орудие преступления (в большинстве случаев – роутер), и устройства, использовавшие нелегальную сеть.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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