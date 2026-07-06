 

Пожары во французских Пиренеях, эвакуированы 10000 человек

06.07.2026, 13:31, Разное
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Около 10000 человек эвакуированы на юго-западе Франции из-за масштабного лесного пожара, бушующего в предгорьях Пиренеев. Уничтожено 4600 гектаров леса. Эвакуация коснулась более чем 20 населенных пунктов в районе границы с Испанией.

Пожарным не удается установить контроль над возгоранием. Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что нынешним утром погодные условия еще более ухудшились. Принято решение о недопущении зрителей на трассу проходящего неподалеку этапа велогонки Tour de France.

В Испании выгорело 2200 гектаров, 97% пострадавших угодий находятся на территории заповедника Les Gavarres. В то же время испанские власти заявляют, что ситуация под контролем, и пожар будет потушен в ближайшие дни.


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