 

Песков попросил россиян завершить зарубежные поездки до проведения выборов в сентябре

06.07.2026, 11:18, Разное
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ответа на вопросы журналистов настоятельно попросил соотечественников «скорректировать туристические планы» и вернуться в место постоянной регистрации до начала выборов в Государственную думу, намеченных на 18-20 сентября. По его словам, период после выборов «может потребовать личного присутствия граждан на территории страны».

«Я бы не стал называть это ограничением. Это скорее приглашение вернуться домой заблаговременно, спокойно проголосовать и встретить новый законодательный цикл в кругу семьи», – пояснил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что сразу после выборов вступают в силу три сотни поправок к различным нормативным актам, принятие которых ранее отложили «в целях снижения общественного волнения». На уточняющий вопрос журналиста о том, каких именно сфер они касаются, Песков ответил, что поправки «носят комплексный характер и охватывают широкий спектр вопросов жизнедеятельности граждан».

«Ряд политических и социальных моментов, которые могут наступить в этот период, – вот они способны несколько оптимизировать формат жизни и отдыха на территории России», – сказал он.

Отдельно Песков остановился на теме цифровой среды, сообщив, что после выборов «информационное пространство претерпит определённую донастройку, которая сократит отвлекающие факторы и позволит нам всем сосредоточиться на выполнении задач государственной важности». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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