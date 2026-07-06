Древняя ДНК раскрыла семейные связи скифской знати железного века

В I тысячелетии до нашей эры по обширным степям Центральной Евразии, от Алтайских гор и территории современных Казахстана и Китая до Причерноморья, кочевали верхом на лошадях воинственные скотоводческие племена. Древние греки называли их скифами (термин придумал Геродот), а персидские и индийские источники — саками. Исторически термин «скифы» чаще относят к западным племенам (регион Черного моря), а «саки» — к восточным (Центральная Азия, Алтай).

Все эти племена объединяли характерные методы ведения сражений, тип оружия и снаряжения для верховой езды, а также так называемый скифско-сакский анималистический стиль в искусстве — способ изображения животных в движении. У скифов и родственных им народов не было письменности, но они оставили после себя курганы (земляные насыпи над могилой).

Принято считать, что высота скифских курганов зависела от социального статуса покойного. Курганы представителей высшей аристократии могли достигать в высоту 20-25 метров, а их диаметр мог превышать 20 метров.

В таких гробницах археологи находят керамику, оружие, останки принесенных в жертву животных, в том числе лошадей, а также искусно выполненные золотые украшения. В то же время простых людей хоронили в гораздо более низких и маленьких курганах с небольшим количеством погребальных принадлежностей или вообще без них.

Скифы могли не только кочевать, но и вести оседлый образ жизни Древние кочевники, вероятно, не были однородной группой и вели разнообразный образ жизни: одни перемещались с места на место, другие — выращивали домашние культуры, строили поселения и разводили ск… naked-science.ru

Такие различия явно свидетельствуют о существовании социального расслоения в скифском обществе. Однако до сих пор оставалось неясным, как достигался и передавался элитный статус: попадали ли люди во власть благодаря индивидуальным достижениям, или для этого необходимо было от рождения принадлежать к аристократической семье?

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Science Advances, провели анализ древней ДНК, выделенной из костных останков 85 человек, погребенных в скифских курганах. Судя по богатству захоронения и размеру кургана, 38 человек принадлежали к знати, а 47 — нет.

Среди «элитных» покойных был и «Иссыкский золотой человек», останки которого нашли в 1969-1970 годах, во время раскопок Иссыкских курганов в Казахстане — царского погребального комплекса, расположенного в 50 километрах к востоку от Алматы. Захоронение датировали VI-V веками до нашей эры.

«Золотым» это человека назвали из-за его костюма, покрытого золотыми пластинами с изображениями животных и высокого головного убора, тоже расшитого золотом. В погребальной камере нашли более четырех тысяч золотых украшений, оружие и серебряную чашу с надписью на неизвестном языке.

Генетики раскрыли происхождение скифов В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Прич… naked-science.ru

Во время этого исследования геномный анализ «Золотого человека» провели впервые. Он подтвердил его принадлежность к сакам железного века, а также разрешил давний спор о том, какого пола был этот человек. Ученые пришли к выводу, что он, скорее всего, был мужчиной, а не женщиной.

Проанализировав геномы людей, похороненных в элитных скифских гробницах, и сравнив их с генетическими данными людей из неэлитных захоронений, исследователи установили, что между представителями знати существовали тесные семейные связи. Люди высокого социального статуса, захороненные в разных курганных комплексах, расстояние между которыми могло составлять сотни километров, как правило, приходились друг другу кровными родственниками — бабушками, дедушками, внуками, родными племянниками и так далее.

Причем, судя по низкому генетическому разнообразию элитной прослойки, внутри скифской аристократии нередко заключались близкородственные браки. Все это подтвердило, что социальное неравенство возникло уже в древних кочевых сообществах: скифами правили царские династии, а высокий социальный статус передавался по наследству, сделали вывод исследователи.

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