В Варшавском зоопарке фанатов Макса Коржа целый год принимали за обезьян

Полиция Варшавы обнаружила украинца, русского и белоруса, пропавших после концерта известного белорусского рэпера Макса Коржа. Как оказалось, они в течение года жили в Варшавском зоопарке в вольере с обезьянами и легко вписались в стаю, точно повторяя повадки животных.

В ночь с 18 на 19 августа после концерта Коржа белорус Алесь Юркевич, украинец Тарас Коваленко и русский Сергей Попов, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, проникли на территорию зоопарка в Варшаве, где обосновались в вольере с обезьянами. Сотрудники зоопарка приняли мужчин за привезённых из Эквадора обезьян-ревунов.

Как рассказывают сотрудники зоопарка, новоприбывшие вели вполне обычную для приматов жизнь: их любимым развлечением было швыряние друг в друга своими испражнениями, поиск друг у друга блох, издавание громких воплей с битьём себя в грудь перед посетителями зоопарка. Однако мирной жизни помешало появление в вольере самки ревуна Натальи, за которую развернулась ожесточённая брачная борьба между Коваленко и Ивановым – они периодически дрались между собой до тех пор, пока Юркевич не разнимал их. Конфликт был решён после того, как администрация зоопарка пересадила Наталью в другой вольер и увеличила порцию бананов вдвое. Ещё через полгода польская полиция наконец догадалась, где искать пропавших без вести и вызволила их из зоопарка, несмотря на ожесточённое сопротивление.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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