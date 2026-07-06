 

Китай осуществил в южной части Тихого океана запуск баллистической ракеты с подводной лодки

06.07.2026, 11:31, Разное
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Агентство «Синьхуа» сообщило, что военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая провел в южной части Тихого океана успешные испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия.

Запуск ракеты, оснащенной муляжом боеголовки, был осуществлен одной из подводных лодок. Ракета попала точно в намеченный район. Подчеркивается, что речь идет о части рутинных учений, которые не направлены против какой-либо страны.

1 июля в западной части Тихого океана, в зоне между Гуамом и Японией, завершились масштабные маневры Valiant Shield 2026, в которых участвовали США и их союзники. К учениям привлекалось более 20 военных кораблей, в том числе авианосная ударная группа во главе с авианосцем George Washington, и 200 самолетов.

«Учения, в ходе которых задействуются новейшие технологии и стратегии, позволяют комбинированным силам быстро реагировать на кризисы, предоставляя широкие возможности – от оказания гуманитарной помощи и до вооруженного конфликта», – говорилось в официальном сообщении.


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