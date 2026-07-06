 

Глава правительства Австралии извинился за слова о том, что хотел бы «трахнуть» Кайли Миноуг

06.07.2026, 10:31, Разное
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Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе принес извинения за комментарии, сделанные им на минувшей неделе во время интервью популярному подкасту Deep Bush, пишет BBC.

В ходе 20-минутной беседы ведущая, комик Никки Осборн, задала ему вопрос, кого бы он хотел «трахнуть, женится и встречаться», назвав певицу Кайли Миноуг, актрису Николь Кидман или еще одну актрису – Ронду Берчмор. Политик попытался уйти от ответа, напомнив, что недавно женился. Ведущая спросила, а если бы он не был женат? «Разумеется, Кайли», – ответил глава правительства.

Заявление вызвало широкое возмущение как в СМИ, так и в политической системе. Главу правительства обвинили в неуважении к женщинам, назвав такое поведение неприемлемым для главы правительства. Албанезе пришлось выступить с извинением.

Известность Осборн принесли комические ролики в YouTube, где она не стесняется в выражениях. Далее последовал подкаст – Никки называет себя «крайне беспардонным журналистом, задающим вопросы, которые не осмеливаются задавать другие».

Инцидент указывает на проблемы, которые возникают у политиков традиционной школы, которые пытаются привлечь молодежную аудиторию с помощью новой медиа. Правила игры этих медиа раз за разом застигают их врасплох.


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