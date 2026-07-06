Грузовой корабль с современным парусом-крылом отправляется в первый коммерческий рейс

В начале текущего месяца судно Tirranna с инновационной парусной системой Wing560 завершило испытания и уже приступило к работе в коммерческих перевозках. Сама система паруса-крыла все еще проходит доработку – создатели конструкции будут тестировать ее в реальных условиях на различных рейсах.

Главный аргумент в пользу возвращения парусов в том, что наиболее востребованные современные грузовые корабли – это гиганты с широким боковым профилем и огромной парусностью при полной загрузке. У них невероятно плохие аэродинамические свойства, такие махины в любом случае «ловят» ветер, что приходится учитывать при движении. Наличие просторного паруса не ухудшит ситуацию, но поможет извлечь из нее некую пользу – за счет того, что парусом-крылом можно управлять.

На Tirranna установлена жесткий парус высотой 46 метров и шириной 14 метров, при длине самого корабля в 230 м. Примечательно, что изначально судно не проектировалось под использование паруса — напротив, инженеры совместного проекта Alfa Laval и Wallenius Lines взяли типового и уже немолодого «труженика» торгового флота. Установка паруса заняла всего 3 дня и после короткого тестирования автомобилевоз сразу вернулся к коммерческим рейсам. Что весьма наглядно доказывает жизнеспособность такого подхода.

Эффективность конкретно этого паруса-крыла невелика — всего около 10 % экономии топлива. Но расчеты показывают, что при грамотной эксплуатации крупные грузовые корабли способны закрывать до 50 % своих потребностей за счет использования энергии ветра. Даже если реальные показатели окажутся заметно ниже, возврат к парусам все равно неизбежен – это диктуют нарастающий мировой дефицит топлива и стремление к снижению выбросов в атмосферу.Источник — Oceanbird

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