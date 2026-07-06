 

ВСУ — ночью перехвачены 37 из 68 ракет, 326 из 351 БПЛА. МО РФ — сбиты 519 беспилотников

06.07.2026, 8:01, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 6 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 68 ракет (6 «Циркон»/»Оникс», 23 «Искандер-М»/С-400, 33 Х-101, 6 «Калибр») и 351 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 37 ракет и 326 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 29 ракет и 18 ударных БПЛА в 34 локациях, а также падения фрагментов в 16 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве и Киевской области, в Одесской области и других регионах, множество погибших и раненых.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 6 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Московским регионом, Ленинградской, Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Причинен значительный ущерб, атакованы НПЗ в Ярославле и нефтебаза в Керчи, были обесточены некоторые регионы Крыма, включая Севастополь. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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