В России увеличат длительность красного сигнала светофора на 15% ради экономии топлива

Правительство утвердило новую методику сокращения расхода автомобильного топлива: с 1 сентября длительность красного сигнала на всех светофорах страны будет увеличена на 15%. В пояснительной записке к постановлению говорится, что статическое транспортное средство потребляет меньше бензина, чем активное, а значит, чем дольше автомобили стоят на перекрёстках, тем меньше топлива сжигается в масштабах национальной экономики.

В Минтрансе подчеркнули, что инициатива проработана до мелочей: дополнительные секунды будут задействованы преимущественно в часы пик, когда двигатели и так работают вхолостую, а водители морально готовы к задержкам. Эксперты ведомства подсчитали, что увеличение фазы ожидания на 15% позволит сберечь до двух миллионов тонн бензина в год, а также разгрузит дворы и парковки, поскольку многие автомобилисты попросту не доедут до пункта назначения в течение светового дня. Отдельно прорабатывается вопрос о введении «ночного режима», при котором красный сигнал будет гореть до рассвета, чтобы исключить нецелевое расходование бензина в тёмное время суток.

«Мы называем это стратегией пассивного энергосбережения, – заявил глава департамента светофорного хозяйства Максим Пробников. – Движение – это расход, а покой – это экономия. Наш подход полностью соответствует русской философской традиции: медленно запрягаем, но никуда не едем, потому что горит красный».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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