 

В ночь на 5 июля мавзолей, библиотеку имени Ленина и Исторический музей подсветили в цвета флага США

05.07.2026, 18:18, Разное
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В Москве завершились торжественные мероприятия, посвященные 250-ой годовщине подписания декларации о независимости США – 4 июля в российской столице состоялся международный исторический конгресс, в парке Зарядье открылась выставка «Из истории дружбы России и США », а в Третьяковской галерее представили работы современных американских художников.

«Два с половиной века назад именно Российская империя протянула руку американским патриотам, которые боролись против британских оккупантов. Не без нашей помощи они обрели свободу и создали свою великую страну», – сказал глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Кульминацией празднования стала подсветка в цвета американского флага в ночь на 5 июля мавзолея, библиотеки имени Ленина и Исторического музей.

«Посмотреть на иллюминацию пришли десятки тысяч москвичей, ибо такой красоты в столице давно не было», – пишет газета «Вечерняя Москва».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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