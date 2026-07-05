 

В Новокузнецке в целях безопасности решили не восстанавливать подачу горячей воды после ремонта

05.07.2026, 16:18, Разное
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Власти Новокузнецка сообщили, что из соображений безопасности решили не восстанавливать горячее водоснабжение после окончания традиционного двухнедельного обслуживания системы. Горожане, которые считают, что им для каких-то целей необходима горячая вода, могут беспрепятственно приобрести водонагреватель.

На городском форуме распространились слухи о том, что воду отключили из-за плачевного состояния труб и отсутствия денег на их ремонт, однако в мэрии опровергли эту информацию.

«Горячее водоснабжение временно приостановлено до особых распоряжений из соображений безопасности. В большинстве стран, в том числе в крупнейших городах Европы и США, нет централизованного горячего водоснабжения», – пояснил руководитель городского департамента ЖКХ.

В мэрии заверили, что восстановят подачу горячей воды «как только это будет признано целесообразным».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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