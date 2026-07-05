В Новокузнецке в целях безопасности решили не восстанавливать подачу горячей воды после ремонта

Власти Новокузнецка сообщили, что из соображений безопасности решили не восстанавливать горячее водоснабжение после окончания традиционного двухнедельного обслуживания системы. Горожане, которые считают, что им для каких-то целей необходима горячая вода, могут беспрепятственно приобрести водонагреватель.

На городском форуме распространились слухи о том, что воду отключили из-за плачевного состояния труб и отсутствия денег на их ремонт, однако в мэрии опровергли эту информацию.

«Горячее водоснабжение временно приостановлено до особых распоряжений из соображений безопасности. В большинстве стран, в том числе в крупнейших городах Европы и США, нет централизованного горячего водоснабжения», – пояснил руководитель городского департамента ЖКХ.

В мэрии заверили, что восстановят подачу горячей воды «как только это будет признано целесообразным».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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