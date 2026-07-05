Геннадий Онищенко заявил о пользе топливного кризиса

Академик РАН Геннадий Онищенко, в прошлом занимавший пост главного санитарного врача России, заявил, что в возникшем в стране дефиците бензина есть не только отрицательные, но и положительные стороны.

«Если говорить о Москве, гораздо разумнее отказаться от машин, большинству можно спокойно и с большим комфортом ездить на метро, а машины оставить для поездок за город. Это нам дает с точки зрения здоровья две вещи: воздух в Москве становится чище, потому что количество машин станет меньше, и большая подвижность», – сообщил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В последние недели, в связи с масштабными воздушными ударами Украины по российским нефтеперегонным заводам, в РФ возникла значительная нехватка бензина и дизельного топлива. В Крыму продажи прекращены полностью, в других регионах возникли длинные очереди. Зафиксирован рост цен.

Российские власти опасаются, что рост недовольства, вызванный топливным кризисом, может угрожать стабильности режима Владимира Путина. Начат импорт бензина из других государств.

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