 

В список традиционных ценностей включили пешую ходьбу и марафоны

05.07.2026, 14:18, Разное
  Поддержать в Patreon

В перечень традиционных ценностей многонационального народа Российской Федерации включили пешую ходьбу и марафоны по бегу – соответствующее решение ратифицировал Совет Федерации.

На практике это означает, что органы исполнительной власти и местного самоуправления теперь обязаны продвигать пешую ходьбу наравне с другими традиционными ценностями, такими как создание семьи, сохранение исторической памяти, участие в добровольческом движении, недопустимость критики властей и начальства, высокие нравственные идеалы и созидательный бескорыстный труд.

Некоторые юристы отмечают, что изменения могут привести к «перегибам на местах» – так, в Минкульте уже интерпретировали их, как «недопустимость пропаганды личного самоходного транспорта», в связи с чем онлайн-кинотеатрам предписали заблюрить в фильмах и сериалах сцены езды на автомобилях наравне с курением и оружием.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

05.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1593-й день войны

05.07 / Геннадий Онищенко заявил о пользе топливного кризиса

05.07 / Медики предупреждают об опасности хот-догов

05.07 / Власти США намерены предъявить обвинение активистке, фиктивно вышедшей замуж за жителя Газы

05.07 / Стрельба в Нью-Йорке в День независимости США, среди пострадавших – четверо детей

05.07 / Связанная с Путиным супер-яхта из-за украинских ударов уведена с Балтики в Североморск

05.07 / ChatGPT убедил российского пенсионера перевести все деньги на «безопасный счёт»

05.07 / Великобритания откажется от новых эсминцев в пользу кораблей для управления дронами

05.07 / Ученые связали низкий уровень витамина C в крови с уменьшением серого вещества мозга

05.07 / В Венесуэле обнаружены тела почти 3000 погибших, спасатели готовятся к завершению миссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике