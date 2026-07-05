В список традиционных ценностей включили пешую ходьбу и марафоны

В перечень традиционных ценностей многонационального народа Российской Федерации включили пешую ходьбу и марафоны по бегу – соответствующее решение ратифицировал Совет Федерации.

На практике это означает, что органы исполнительной власти и местного самоуправления теперь обязаны продвигать пешую ходьбу наравне с другими традиционными ценностями, такими как создание семьи, сохранение исторической памяти, участие в добровольческом движении, недопустимость критики властей и начальства, высокие нравственные идеалы и созидательный бескорыстный труд.

Некоторые юристы отмечают, что изменения могут привести к «перегибам на местах» – так, в Минкульте уже интерпретировали их, как «недопустимость пропаганды личного самоходного транспорта», в связи с чем онлайн-кинотеатрам предписали заблюрить в фильмах и сериалах сцены езды на автомобилях наравне с курением и оружием.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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