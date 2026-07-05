 

Связанная с Путиным супер-яхта из-за украинских ударов уведена с Балтики в Североморск

05.07.2026, 11:30, Разное
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Супер-яхта «Косатка», которая, согласно расследованию Фонда Алексея Навального, связана с президентом РФ Владимиром Путиным, направляется в Североморск. Об этом пишет издание The Barents Observer.

О том, что несколько дней назад яхта, следовавшая в сопровождении эсминца «Североморск» и патрульного корабля «Воевода», вышла из Балтийского моря, сообщил The Telegraph. Официально она направлялась в Турцию, однако 29 июня, когда отряд находился в проливе Скагеррак, транспондеры были отключены.

Тем не менее, яхта и ее эскорт остались под наблюдением военных кораблей NATO. После выхода в Северное море отряд развернулся на севере и пошел вдоль побережья Норвегии. 4 июля в районе Варангер-фьорд, недалеко от острова Рыбачий, он пересек морскую границу России.

«Косатка», ранее называвшаяся Graceful, была построена в Германии. Ее стоимость составляет порядка 100 миллионов евро. Она находилась на Балтике, однако, согласно публикациям СМИ, в связи с украинскими ударами, в том числе – по Петербургу и Кронштадту, было решено отвести ее в более безопасное место.


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