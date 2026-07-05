 

Папа Римский на острове Лампедуза призвал к интеграции нелегалов

05.07.2026, 9:30, Разное
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4 июля, в 250-ю годовщину провозглашения независимости США, Папа Римский Лев XIV прибыл на расположенный в Средиземном море итальянский остров Лампедуза – важнейший перевалочный пункт на пути африканских мигрантов в Европу.

Он посетил кладбище, где покоятся нелегалы, погибшие во время опасного плаванья, мемориал «Врата Европы, посвященный тем, кто покидает родной край в поисках лучшей жизни, и долгое время простоял в молитве на берегу моря.

«Миграция меняет лицо европейских сообществ, но с помощью планирования и соучастия континент может дать ответ на вызов. Европа способна дать всеобъемлющий ответ на кризис. Но необходимы не только немедленные меры, но и долгосрочный план защиты, поддержки и интеграции мигрантов», – заявил понтифик на проповеди.

Родившийся в США Папа – последовательный противник президента Дональда Трампа, в том числе – иммиграционной политики. За день до поездки на Лампедузу, в речи, посвященной годовщине основания США, он напомнил, что эта страна была создана мигрантами, и призвал к снижению напряженности полемики.

Отметим, что рост антиимигрантских настроений на Западе вызван в первую очередь с действиями самих нелегалов – их преступность стала угрозой национальной безопасности. Они также пытаются навязывать свой образ жизни. Это привело к росту влияния ультраправых партий, но даже умеренные политические движения говорят об ужесточении законодательства.


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