 

Трамп — «Мы с Нетаниягу ладим очень хорошо. Он знает, кто здесь босс»

04.07.2026, 19:31, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил в субботнем телефонном интервью сайту Axios, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил его о встрече в Белом доме, добавив: «Мы ладим очень хорошо. Он знает, кто здесь босс».

По словам Трампа, встреча может состояться уже на следующей неделе, после его возвращения с саммита NАТО.

Канцелярия главы правительства Израиля подтвердила, что Нетаниягу звонил Трампу в пятницу, чтобы поздравить его с 250-летием Дня независимости США, и лидеры договорились о скорой встрече.

Это может стать их первой личной встречей после драматичных переговоров в Ситуационной комнате в феврале, когда Нетаниягу представил план совместной войны против Ирана.

Источники сообщают, что в прошлом месяце Трамп в телефонном разговоре резко раскритиковал Нетаниягу за эскалацию в Ливане, назвав его «сумасшедшим» и обвинив в неблагодарности. Кроме того, Трамп, вопреки возражениям Нетаниягу, подписал меморандум о взаимопонимании, продлевающий режим прекращения огня с Ираном и запускающий новые ядерные переговоры.

Президент США также потребовал от Нетаниягу ограничить операции ЦАХАЛа в Ливане, мешавшие переговорам с Тегераном, и подписать рамочное соглашение, предусматривающее первоначальный вывод сил с юга страны. При этом встреча в Белом доме крайне важна для Нетаниягу на фоне стартовавшей предвыборной кампании.

Трамп также сообщил Axios, что следит за похоронами бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который был ликвидирован в первый день войны в ходе совместной операции США и Израиля. По утверждению Трампа, иранская сторона «умоляет о сделке», однако участники переговоров решили взять недельный перерыв на время траурных мероприятий, договорившись временно воздержаться от взаимных обстрелов. Трамп иронично заметил, что на похоронах собралось все руководство Ирана и «одним ударом можно было бы ликвидировать их всех», но США не станут этого делать, так как тогда «не с кем будет вести переговоры».


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