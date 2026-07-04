 

У руководителей отделений «Почты России» отобрали доступ к госVPN без блокировок и пропуски в спецмагазины с «санкционкой»

04.07.2026, 13:18, Разное
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Руководители отделений «Почты России» жалуются на урезание привилегий – несмотря на то, что они причислены к государственным служащим шестого ранга, им начали аннулировать пропуски в специальные магазины с санкционными товарами и отобрали у них доступ к госVPN, позволяющему пользоваться интернетом без блокировок (согласно официальной формулировке – в обход технических проблем оборудования, принадлежащего компании Google).

Нововведения коснулись беспартийных начальников отделений и тех, кто состоит в оппозиционных партиях (КПРФ, ЛДПР), – таких насчитывается 52%. Эксперты считают, что таким образом власти начинают кампанию за чистоту управляющих кадров в критической инфраструктуре.

«Отправили очень отчётливый сигнал – или вы вступаете в партию и демонстрируете лояльность, или же «плюшки» вам не полагаются, и вообще пора бы задуматься о соответствии занимаемой должности, – комментирует политолог Матвей Анатольев. – Учитывая, что в этом году на выборах [в Государственную думу] будет активно задействовано голосование по почте и «попутное голосование» (когда пенсионер должен правильно заполнить бюллетень в почтовом отделении, чтобы получить пенсию – прим. ред.), начальниками отделений случайные люди быть не должны. И с точки зрения общей стабильности вертикали, с точки зрения общественного спокойствия и благополучия – решение абсолютно мудрое и правильное».

Официально о таких нововведениях власти не сообщали, однако жалобы начальников отделений «Почты России» совпали по времени с началом кампании по «валидации лояльности», в рамках которой планируется до конца года в несколько раз снизить долю беспартийных на ответственных должностях.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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