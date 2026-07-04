 

Украинские беспилотники атаковали Белгород и Петербург, пожар на нефтяном терминале

04.07.2026, 9:31, Разное
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Российские средства ПВО в ночь на 4 июля перехватили 389 украинских беспилотников над 18 регионами России, аннексированным Крымом, а также Азовским и Черным морем, пишет минобороны России.

Атаке подверглись Петербург и Ленинградская область. Губернатор Петербурга Александр Беглов пока ничего не сообщил о последствиях ударов. Он лишь отметил сам факт масштабной атаки, предупредил о возможных перебоях с мобильным интернетом и призвал жителей города не выходить на улицу.

В городе слышны взрывы и видны столбы дыма. По данным местных телеграм-каналов, горит Петербургский нефтяной терминал в Кировском районе. Там уже был крупный пожар после атаки 3 июня – в день открытия Петербургского международного экономического форума.

В Белгороде, как заявили местные власти, повреждены объекты инфраструктуры. Какие, не уточняется. При этом сообщается, что в городе возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Пострадавших нет.


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