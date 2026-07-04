Крошечные зубы переписали историю расселения древнейших предков приматов

Пургаториус представлял собой крошечное древесное млекопитающее размером с землеройку. На протяжении последних десятилетий его древнейшие окаменелости находили исключительно на севере континента — в Монтане и на юго-западе Канады. В то же время в южных штатах США ученые обнаруживали богатое разнообразие родственных приматов, но все эти находки были примерно на два миллиона лет моложе. Этот географический и временной разрыв долгое время оставался неразрешимой загадкой для науки.

Палеонтологи предполагали, что пургаториусы не могли расселиться южнее из-за тотального уничтожения лесов после падения астероида. Однако новые ботанические данные коллег-палеоботаников показали, что растительность на континенте восстановилась очень быстро. Это натолкнуло ученых на мысль, что следы предков приматов в южных регионах палеонтологи просто пропускали из-за специфики прежних методов поиска.

Чтобы проверить эту гипотезу, интерны и волонтеры провели колоссальную работу на участке Коррал-Блаффс, принадлежащем городу Колорадо-Спрингс. Вместо традиционного для занимающихся динозаврами палеонтологов визуального осмотра земли, который эффективен только для крупных костей динозавров или рептилий, авторы применили метод интенсивной промывки и мелкодисперсного просеивания осадочных пород через специальные сита.

Антропологи узнали, чем питались ранние приматы Международная группа исследователей пришла к выводу, что ранние приматы питались преимущественно мягкими фруктами, отчего даже заработали кариес. naked-science.ru

Проект стоимостью почти три миллиона долларов был профинансирован Национальным научным фондом США специально для изучения того, как именно жизнь на планете восстанавливалась после «самого худшего дня в истории Земли». Подробные результаты исследования палеонтологов из Бруклинского колледжа (США) и Денверского музея природы и науки (США) опубликовал Journal of Vertebrate Paleontology.

Помимо сотен остатков древних рыб, крокодилов и черепах, ученым удалось совершить главное открытие — найти несколько коренных зубов пургаториуса. Более того, детальный анатомический анализ показал, что уникальное сочетание черт на жевательной поверхности находок не совпадает ни с одним известным типом пургаториусов. Ученые рассчитывают, что обнаружение дополнительных фрагментов челюстей позволит официально объявить об открытии абсолютно нового, самого эволюционно древнего вида в нашей родословной.

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